19.10.2017 07:00

В Дюссельдорфе (Германия) открылась 31-я международная выставка по охране труда А+А. В мероприятии принимает участие российский производитель спецодежды «Энергоконтракт».

Как говорится в сообщении компании, на выставке она представила новую дугостойкую коллекцию. Также в этом году российский производитель термостойкой и огнестойкой одежды представляет международному сообществу новейшие разработки в сфере защиты от термических рисков (электрическая дуга, открытое пламя, взрыв), биологических рисков (укусы клещей и других опасных насекомых), от риска поражения электрическим током и от вредного воздействия электрических полей, механических повреждений.

Коллекция «Энерго Рекорд» создавалась в тесном сотрудничестве с энергетиками, рассказали в компании. Защита от опасного воздейтсвия электрической дуги стала еще более современной. Впервые российский разработчик представляет уникальную в мировой практике опцию для непрогораемого костюма сварщика, который теперь доступен не только в традиционном универсальном цвете. «Энергоконтракту» удалось создать арамидную ткань с цветным полимерным покрытием. Это открывает новые возможности для обеспечения работников защитой в корпоративном стиле.

Одна из российских разработок, которая также впервые показана на А+А, это шунтирующий комплект с дугостойкими свойствами, опытная эксплуатация уже проходит в нескольких зарубежных компаниях Канады, США и Швеции.

А+А более 50 лет является самым масштабным событием в области защиты, гигиены и охраны труда для международных экспертов, производителей и разработчиков.

Выставка проходит раз в два года и представляет масштабную экспозицию с участием более 1800 компаний со всего мира. Особое место на выставке А+А традиционно отводится средствам индивидуальной защиты (СИЗ) для пожарных, энергетиков, нефтяников, сварщиков и других отраслей промышленности.