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В Днепре прошел шестой фестиваль мод «Весенняя акварель»

26.04.2017  12:55

В рамках шестого фестиваля мод «Весенняя акварель» в Днепре было представлено 33 коллекции, сообщает пресс-служба Днепропетровской областной администрации.

VI фестиваль мод «Весенняя акварель» состоялся в Днепропетровском колледже технологий и дизайна 25 апреля. Участие в событии приняли молодые дизайнеры и конструкторы-модельеры. На суд жюри было представлено 33 коллекции и семь образов.

«Фестиваль с каждым годом набирает обороты. Начинали с десяти коллекций – теперь имеем 33. Как показывает практика предыдущих фестивалей, большинство участников уже открыли собственный бизнес», – рассказала во время приветственной речи начальник управления департамента образования и науки Днепропетровской областной администрации Любовь Кравченко.

География фестиваля охватила Днепр, Кривой Рог, Никополь, Хмельницкий, Киев и Харьков. Молодые дизайнеры состязались в четырех номинациях: «Идея одного образа», «Мода большого города», «Модная история» и «Красная дорожка». В финале дипломы и сувениры получили все участники. 

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