13.12.2016 07:14

Весной 2017 года Уральская торгово-промышленная палата проведет серию международных специализированных выставок моды, текстиля и аксессуаров.

Как говорится в сообщении палаты, в частности, особое внимание стоит обратить на Fashion Trade Show, которые пройдут 9–11 марта в Екатеринбурге и 6–8 апреля в Ереване (Армения).

Выставочный проект инициирован Уральской ТПП в рамках стратегии развития легкой промышленности России до 2020 года и в соответствии с программой поддержки предприятий легкой промышленности Минпромторга от 1 февраля 2016 года.