Новости
НачалоНовостиВ Екатеринбурге дизайнеров приглашают к участию в Fashion Trade Show
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Предзаказ коллекций спортивной, повседневной и мужской одежды, обуви и аксессуаров сезона осень-зима 2017/18 Рейтинг@Mail.ru

В Екатеринбурге дизайнеров приглашают к участию в Fashion Trade Show

13.12.2016  07:14

Весной 2017 года Уральская торгово-промышленная палата проведет серию международных специализированных выставок моды, текстиля и аксессуаров.

Как говорится в сообщении палаты, в частности, особое внимание стоит обратить на Fashion Trade Show, которые пройдут 9–11 марта в Екатеринбурге и 6–8 апреля в Ереване (Армения).

Выставочный проект инициирован Уральской ТПП в рамках стратегии развития легкой промышленности России до 2020 года и в соответствии с программой поддержки предприятий легкой промышленности Минпромторга от 1 февраля 2016 года.

Просмотров: 138
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1213 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2016 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте