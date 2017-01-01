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В Екатеринбурге открылся благотворительный магазин авторской одежды
17.11.2017 12:29
Благотворительный магазин «Носи добро» открыла Православная служба милосердия при Екатеринбургской епархии, сообщает Агентство Социальной Информации.
По словам автора проекта Екатерины Варгановой, уникальность проекта «Носи добро» в том, что за счет индивидуального подхода к модернизации каждой вещи формируется уникальный бренд модной одежды, приобретая которую, человек участвует в реальных делах милосердия. Средства от продажи дизайнерской одежды будут направлены в в помощь многодетным семьям Екатеринбурга.
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