В Екатеринбурге открылся благотворительный магазин авторской одежды

17.11.2017 12:29

Благотворительный магазин «Носи добро» открыла Православная служба милосердия при Екатеринбургской епархии, сообщает Агентство Социальной Информации.

По словам автора проекта Екатерины Варгановой, уникальность проекта «Носи добро» в том, что за счет индивидуального подхода к модернизации каждой вещи формируется уникальный бренд модной одежды, приобретая которую, человек участвует в реальных делах милосердия. Средства от продажи дизайнерской одежды будут направлены в в помощь многодетным семьям Екатеринбурга.