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В Ессентуках снесли незаконно построенный павильон, в котором шили одежду
10.11.2017 10:41
В Ессентуках владельцу незаконно построенного павильона пришлось за свой счет сносить его, сообщила пресс-служба администрации города.
В 2015 году хозяин небольшого павильона по пошиву одежды провел незаконную реконструкцию, расширив его с 11 до 25 кв м.
Предприниматель намеревался узаконить свое строение по факту выполненных работ. Однако городской суд согласился с позицией мэрии и обязал владельца павильона привести помещение в первоначальный вид, - сообщили в пресс-службе. - Но вернуть павильон в прежнее состояние не удалось.
В марте 2017 года суд вынес новое решение, теперь уже о сносе всего ларька. Владелец подал апелляцию, но снова проиграл. В итоге ему пришлось выполнить решение суда.
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