Новости
НачалоНовостиВ фестивале-конкурсе Brest junior fashion участвуют 24 коллектива
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Sport Casual Moscow пройдет в Москве 13-15 июня 2017 года С 17 по 20 мая в Челябинске пройдет выставка «Уральская неделя моды и легкой промышленности» Рейтинг@Mail.ru

В фестивале-конкурсе Brest junior fashion участвуют 24 коллектива

12.05.2017  22:24

На открытом фестивале-конкурсе юных модельеров Brest junior fashion 24 коллектива представят 38 коллекций, сообщает пресс-служба брестского государственного областного центра молодежного творчества.

Открытый фестиваль-конкурс юных модельеров Brest junior fashion пройдет 13 мая. Местом его проведения станет брестский государственный областной центр молодежного творчества. Участие в событии примут 24 коллектива из школ региона. Они представят зрителям 38 коллекций.

Фестиваль-конкурс юных модельеров Brest junior fashion проводится с целью выявления и поддержки юных талантов и одаренных детей. 
Партнером мероприятия является швейная фирма «Панда», которая выберет одну коллекцию и наградит ее создателей. Все финалисты будут награждены сувенирами. А победителя фестиваля ждет гран-при.

Просмотров: 58
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1298 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте