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В фестивале-конкурсе Brest junior fashion участвуют 24 коллектива
12.05.2017 22:24
На открытом фестивале-конкурсе юных модельеров Brest junior fashion 24 коллектива представят 38 коллекций, сообщает пресс-служба брестского государственного областного центра молодежного творчества.
Открытый фестиваль-конкурс юных модельеров Brest junior fashion пройдет 13 мая. Местом его проведения станет брестский государственный областной центр молодежного творчества. Участие в событии примут 24 коллектива из школ региона. Они представят зрителям 38 коллекций.
Фестиваль-конкурс юных модельеров Brest junior fashion проводится с целью выявления и поддержки юных талантов и одаренных детей.
Партнером мероприятия является швейная фирма «Панда», которая выберет одну коллекцию и наградит ее создателей. Все финалисты будут награждены сувенирами. А победителя фестиваля ждет гран-при.
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