12.05.2017 22:24

На открытом фестивале-конкурсе юных модельеров Brest junior fashion 24 коллектива представят 38 коллекций, сообщает пресс-служба брестского государственного областного центра молодежного творчества.

Открытый фестиваль-конкурс юных модельеров Brest junior fashion пройдет 13 мая. Местом его проведения станет брестский государственный областной центр молодежного творчества. Участие в событии примут 24 коллектива из школ региона. Они представят зрителям 38 коллекций.

Фестиваль-конкурс юных модельеров Brest junior fashion проводится с целью выявления и поддержки юных талантов и одаренных детей.