Бутик-городок Fidenza Village, входящий в европейскую сеть Value Retail, официально объявил об открытии поп-арт бутика Creative Spot Design.

В поп-арт бутике представят свои работы молодые дизайнеры со всего мира. Куратором проекта стала известный галерист Россана Орланди. Цель проекта – поддержка Value Retail интернациональных талантов и предоставление возможности гостям Fidenza Village открыть для себя новых дизайнеров и их оригинальные идеи.

«Creative Spot – невероятный проект, моя задача в котором – рассказать историю дизайна», – рассказала Россана Орланди.

Вход в поп-ап бутик украшен цветами и высокими растениями, что делает его похожим на живописный сад. Под высокими потолками Creative Spot аккуратно выстроены стеллажи c эксклюзивными изделиями от дизайнеров таких брендов как Alessi и Seletti, Giovannoni Design и Richard Ginori, Toiletpaper и Fish Design, Baleri Italia, Emanuela Crotti, MOGG, Plus Minus Zero, SIWA.

«Запуск Creative Spot Design – это выход на принципиально новый уровень. Изначально проект задумывался сугубо в рамках моды, но уже спустя короткое время мы расширяем наши границы и представляем миру инновационные идеи и тенденции в сфере дизайна», – отмечает Дезире Бойе, исполнительный директор Value Retail.

Поп-ап бутик Creative Spot Design открыт с 4 мая до конца лета. С сентября площадка будет преобразована в Creative Spot Fashion. В Creative Spot Fashion будут представлены эксклюзивная одежда и аксессуары как от начинающих, так и уже известных модельеров. Проект реализуется при поддержке Национальной палаты моды Италии и итальянского Vogue, куратором выступает глава Vogue Talents Сара Майно.

Поддержка талантов стала для Fidenza Village одним из главных направлений развития. Сетью Value Retail, совместно с популярной ежегодной выставкой искусств в Милане MiArt 2017, был учреждена награда the Fidenza Village Prize for Generations, которую в этом году получили молодые люди, достигшие успехов в моде и искусстве.

Fidenza Village – один из аутлетов сети Value Retail, расположенный в 60 минутах езды от Милана или Болоньи.

Фотографии предоставлены компанией.