К 155-летию со дня рождения главной героини русской моды начала XX века Надежды Петровны Ламановой в галерее «Беляево» объединения «Выставочные залы Москвы» состоится выставка «Гений в юбке», сообщают организаторы.

Надежда Ламанова — легенда в мире моды и театра, обладательница звания «Поставщик Двора Его Императорского Величества», первый русский модельер Страны Советов. Как ореол величия, ее окружал сонм великих русских княгинь, выдающихся актрис, известных писателей, художников и режиссеров. В 1925 году Надежда Ламанова стала единственной обладательницей среди русских творцов послереволюционного периода гран-при «За национальную самобытность в сочетании с современным модным направлением» на Международной выставке декоративного искусства и художественной промышленности в Париже. Триумфальным для нее становится и 1928 год опубликования работы «Теория промышленного моделирования». Известность и признание гения Надежды Ламановой во многом связаны с ее новаторскими идеями, которые послужили основой для становления искусства дизайна в России.

Выставка «Гений в юбке» включает пять разделов: «Дворцовый», «Театральный», «Революционный», «Звезды — звезде!» и «Документальный». Ядро экспозиции составляют уникальные экспонаты — платья, выполненные Надеждой Ламановой, из коллекций музея Москвы и музея МХАТа. Частные коллекционеры Татьяна Абрамова и Ольга Извольская предоставят подлинные дореволюционные платья, принадлежащие Дому Н.П. Ламановой. Современные реконструкции знаменитых туалетов «Гения в юбке» осуществят 20 российских дизайнеров, вышивальщиц, кружевниц, среди них: Елена Супрун, Елена Шепилова, Елена Еланж и Виктория Язарова.

В разделе выставки «Звезды — звезде!» принимают участие ведущие дизайнеры: Вячеслав Зайцев (Slava Zaitsev), Татьяна Парфенова, Егор Зайцев (YeZ by Yegorzaitsev), Анастасия Романцова (A La Russe), Катя Леонович (США), Олег Овсиев (Viva Vox), Игорь Гуляев (Igor Gulyaev), Виктория Андреянова (Victoria Andreyanova), Сергей Ефремов (Дом моды Efremov), Елена Макашова (дизайнер «Студия платья «ХакаМа»), Середин & Васильев. Так они выразят свою любовь и признательность Н.П. Ламановой.

В экспозиции представлены фотографии и документы из фондов Государственного театрального музея имени А.А. Бахрушина, Государственного музея В.В. Маяковского, «Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества», Государственного Эрмитажа, журнала «Обсерватория культуры» при Российской государственной библиотеке, Российского государственного исторического архива, Государственного архива РФ, Центрального архива г. Москва, Российского государственного архива литературы и искусства.

Продолжением выставки станет серия мастер-классов и лекций, которая пройдет с января по февраль 2017 года. Будет подготовлен электронный каталог выставки «Гений в юбке».

В рамках выставки запланированы специальные кинопоказы: «Аэлита», «Цирк», «Александр Невский», где можно будет увидеть главных героев в костюмах от Н.П. Ламановой, а также документальный фильм Н. Козловой, выпущенный в 1994 году программой «Магия моды».

Вернисаж выставки: 23 декабря 19:00.

Среди приглашенных гостей: Надежда Михалкова, Анастасия Вертинская, Олеся Судзиловская, Дарья Повереннова, Ольга Будина, Екатерина Стриженова, Арина Шарапова, Андрей Малахов, Антон Привольнов, Наталья Барбье, Эвелина Хромченко, Татьяна Михалкова, Андрей Бартенев, Серж Головач, Андрей Шаров, фотографы Михаил Королев и Владимир Клавихо.

Куратор выставки — Наталия Козлова, международный обозреватель и историк моды

Арт-директор выставки — Антонио Вильчес-Ногерол, руководитель студии «АРТ-Дизайн»

Арт-директор костюмной части — Сергей Васильев, дизайнер.

Дата открытия: 23 декабря 2016 года.

Даты проведения: 24 декабря 2016 — 26 февраля 2017 года.

Иллюстрация предоставлена организаторами.