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В галерее «Беляево» состоится лекция, посвященная творчеству Надежды Ламановой
28.01.2017 11:08
Лекция «Костюмированный бал 1903 года в Зимнем Дворце, модельер Надежда Ламанова и русский боярский костюм в XXI веке» пройдет в галерее «Беляево» 29 января в рамках выставки «Гений в юбке».
Надежда Ламанова - художник на смене веков и традиций. Ее творчество расцвело в период моды модерна, господствующей в императорской России, а продолжилось в двадцатые годы в новой советской стране, воплощая авангардные идеи конструктивизма и лишь немного стиль ар-деко.
«В феврале 1903 года в Петербурге, в Зимнем дворце прошел костюмированный
бал, приуроченный к 290-летию Дома Романовых, который стал последним придворным
балом в истории Российской Империи. Государь Николай II рассматривал этот бал
не как обычный маскарад, но как первый шаг к восстановлению обрядов и костюмов
московского двора. Костюмы дам и кавалеров были необыкновенно красивы и богато
украшены, и благодаря мастерству тех, кто над ними трудился, вошли в историю
русского национального костюма и в историю моды, - рассказывает куратор
выставки Наталия Козлова. Одним из создателей костюмов для бала 1903 года
была Надежда Петровна Ламанова – любимый модельер Императрицы, создательница
русской модной школы XX века, чей вклад в развитие дизайна и портновского
искусства в России и Советском Союзе был огромным. Высокий дух, подъем
патриотизма и благоговения перед традициями Святой Руси, столь ярко
проявившийся на Балу 1903 года, в работах русских модельеров того времени,
продолжил свое шествие и в XXI веке, в деятельности «Дома Русской одежды
Валентины Аверьяновой». Ее уникальные боярские наряды, а также современная
одежда в русском стиле – объект восхищения поклонников самобытной русской
культуры и просто ценителей прекрасного».
Выставка «Гений в юбке» проходит в галерее «Беляево» Объединения «Выставочные залы Москвы» по 26 февраля.
Текст Ирины Щелкуновой, ИА «РИА Мода».
Иллюстрация предоставлена организаторами.
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