Лекция «Костюмированный бал 1903 года в Зимнем Дворце, модельер Надежда Ламанова и русский боярский костюм в XXI веке» пройдет в галерее «Беляево» 29 января в рамках выставки «Гений в юбке».

Надежда Ламанова - художник на смене веков и традиций. Ее творчество расцвело в период моды модерна, господствующей в императорской России, а продолжилось в двадцатые годы в новой советской стране, воплощая авангардные идеи конструктивизма и лишь немного стиль ар-деко.

«В феврале 1903 года в Петербурге, в Зимнем дворце прошел костюмированный бал, приуроченный к 290-летию Дома Романовых, который стал последним придворным балом в истории Российской Империи. Государь Николай II рассматривал этот бал не как обычный маскарад, но как первый шаг к восстановлению обрядов и костюмов московского двора. Костюмы дам и кавалеров были необыкновенно красивы и богато украшены, и благодаря мастерству тех, кто над ними трудился, вошли в историю русского национального костюма и в историю моды, - рассказывает куратор выставки Наталия Козлова. Одним из создателей костюмов для бала 1903 года была Надежда Петровна Ламанова – любимый модельер Императрицы, создательница русской модной школы XX века, чей вклад в развитие дизайна и портновского искусства в России и Советском Союзе был огромным. Высокий дух, подъем патриотизма и благоговения перед традициями Святой Руси, столь ярко проявившийся на Балу 1903 года, в работах русских модельеров того времени, продолжил свое шествие и в XXI веке, в деятельности «Дома Русской одежды Валентины Аверьяновой». Ее уникальные боярские наряды, а также современная одежда в русском стиле – объект восхищения поклонников самобытной русской культуры и просто ценителей прекрасного».



Лекция «Костюмированный бал 1903 года в Зимнем Дворце, модельер Надежда Ламанова и русский боярский костюм в XXI веке» пройдет 29 января в 17.00 в галерее «Беляево»: Москва, Профсоюзная улица, 100.

Выставка «Гений в юбке» проходит в галерее «Беляево» Объединения «Выставочные залы Москвы» по 26 февраля.

Текст Ирины Щелкуновой, ИА «РИА Мода».

Иллюстрация предоставлена организаторами.