В рамках проекта «Гений в юбке» прошел бал-маскарад «Надежда», на котором куратор Наталия Козлова представила только что выпущенный электронный каталог выставки. Мероприятие посетила корреспондент ИА «РИА Мода» Ирина Щелкунова.

Выставка, посвященная 155-летию со дня рождения Надежды Ламановой, российского и советского модельера, художника театрального костюма, обладателя звания «Поставщик Двора Ея Императорского Величества», творца, стоящего у истоков российской и советской моды XX века, проходит сейчас в галерее «Беляево». Примечательно, что «Гений в юбке» - полностью благотворительный проект. Выставку поддержали МХАТ, предоставив из своих запасников уникальные подлинные костюмы, известные коллекционеры, рукодельницы, модельеры, среди которых Сергей Васильев, Сергей Ефремов, Слава Зайцев, Олег Овсиев, Егор Зайцев, Елена Супрун и другие. Впечатляет и география участников, мастерицы и рукодельницы находились в разных уголках России, а одно платье приехало из Нью-Йорка.

«Надежда Ламанова не боялась экспериментировать, опережая знаменитых парижских кутюрье в реализации самых смелых идей. Это красное платье - вне времени. Сегодня оно актуально как вечернее платье, очень удобно и женственно. Женщина в нем будет заметна!» - комментирует Елена Эланж, модельер, основатель Модного дома Helena Elange, автор реконструкции известного красного платья, принадлежавшего актрисе Алисе Коонен.

Дань памяти «Большому художнику» отдала Елена Супрун: «Немного нетипичное платье для того года, как бы опередившее моду (покрой лифа «в русском стиле»). Нравится принцип «моды модерна» - наложение двух фактур, дающих новый эффект восприятия ткани. В данном случае атлас перекрыт кружевом, что придает платью перламутровый эффект». Елена Супрун воссоздала платье Н.П. Ламановой в стиле модерн, которое можно увидеть на портрете Е. Носовой кисти К. Сомова, 1911 г.

В честь великого модельера в галерее прошел бал-маскарад «Надежда» в стиле арт-деко. Во время торжественной части прозвучали благодарности всем участникам и был презентован электронный каталог выставки, в котором собраны уникальные материалы: архивные фотографии, фотографии всех моделей выставки, интересные и редкие факты из биографии и многое другое. Как и все участники, организаторы выставки мечтают вывести проект на новый уровень, придать ему большую огласку, покорить другие залы, города, страны. Нельзя не отметить важность проекта для студентов профильных вузов.

Выставка «Гений в юбке» проходит в галерее «Беляево» Объединения «Выставочные залы Москвы» по 26 февраля.

Фотографии Ирины Щелкуновой, ИА «РИА Мода».