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В галерее «На Каширке» состоялся первый показ детской студии «Дизайн костюма»

29.12.2016  22:41

Дебютный показ учащихся детской студии «Дизайн костюма», функционирующей в галерее «На Каширке» с февраля 2016 года, прошел 25 декабря, сообщают организаторы.

В анимационных роликах ожили эскизы одежды, созданные учащимися студии по заданиям, которые знакомят будущих дизайнеров с материалами и графическими приемами, законами композиции костюма и источниками вдохновения в дизайне одежды. Задачи, поставленные в каждом задании, направлены на развитие ассоциативного мышления, умение работать с цветом в костюме, освоение законов композиции, воспитание чувства формы в костюме, умение работать с творческими источниками. Сами задания сформулированы емкими тезисами, дающими свободу детскому воображению: «Костюм из деталей другого костюма», «Костюм в черно-белых ритмах (и цветных акцентах)», «Костюм, вдохновленный произведением художника» и др.

Основной частью мероприятия стало дефиле в созданных юными модельерами костюмах из бумаги «крафт» и картона. Каждый костюм – яркое отражение творческой индивидуальности автора, а работа над его созданием – первый проект в жизни каждого ученика, полностью самостоятельно воплощенный от эскиза костюма и выбора способов обработки материала до показа на подиуме.

Анимационный показ эскизов и дефиле сопровождала музыка Ф. Шопена, А. Дворжака, М. Равеля, П. Чайковского и Р. Щедрина в исполнении студентки Российской академии музыки им. Гнесиных Д. Винокуровой, студентов и выпускников Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского М. Остапенко, М. Брындиной, К. Бавыкиной и Е. Долян.
Девизом мероприятия стали слова Ив Сен Лорана: «Говорят, что художники видят мир
глазами ребенка».

Преподаватель студии – Василий Бычков (аспирант и преподаватель МГХПА им. С.Г.Строганова, преподаватель института B&D, обладатель Национального приза в области авторской моды и бронзовой медали ТСХР за вклад в отечественное изобразительное искусство).

Фотографии предоставлены организаторами.


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