Открытие выставки состоялось 6 декабря в рамках программы культурного обмена между Мексикой и Россией, сообщают организаторы.

Выставка, организованная совместными усилиями посольства Мексики в Москве, FashionEducation.ru, галереи «Нагорная» и Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина (ранее Московский государственный университет дизайна и технологии), демонстрирует различные мексиканские традиции, исторические и культурные факты страны и ее связи с Россией, отраженные в коллекции мексиканских художественных произведений и лучших работ молодых дизайнеров из РГУ им. А.Н. Косыгина.

Экспозиция состоит из трех частей: предметы повседневной жизни из Мексики, обзор истории и моды этой страны и, в завершение, работы российских студентов, вдохновленные мексиканской культурой.

Проект стремится также пригласить различные мексиканские культурные учреждения к продолжению этого начинания и к организации русско-мексиканской программы культурного обмена модной индустрии в Мексике.

Во время открытия были произнесены слова благодарности и приветствия со стороны Марины Бушуевой, директора объединения «Выставочные залы Москвы»; Веры Анисимовой, директора галереи «Нагорная»; Хорхе Рейносо, атташе по вопросам культуры посольства Мексики; Ирины Каримовой, специалиста РГУ им. А. Н. Косыгина, Екатерины Щербаковой, куратора выставки.

Г-жа Бушуева выразила надежду на то, что выставка привлечет внимание не только профессионального сектора, но и в целом московской публики. С другой стороны, Ирина Каримова обратила внимание на то, что работы студентов в полной мере отражают название и концепцию выставки.

Со своей стороны, Хорхе Рейносо выразил признательность «двум группам мастеров, которые нас сегодня объединили: во-первых, стоит вспомнить всех мастеров-ремесленников Мексики, которые подарили нам это искусство, сделанное их руками. А также стоит выразить благодарность молодым российским студентам из Текстильного университета, которые вдохновились мексиканской культурой».

В завершение, Екатерина Щербакова отметила, что посредством выставки они стремились «показать культуру Мексики через текстиль и одежду, но также и через призму фактов».

В рамках открытия и как часть культурной программы на мероприятии выступили члены школы танцев «Кудринка», исполнившие два мексиканских танца.

В присутствии около 70 человек, была торжественно открыта выставка, которая будет доступна для посетителей до 22 января 2017 года. Одновременно будет проходить конкурс в социальных сетях #viveMexico/почувствуйМексику, а также разные культурные мероприятия и мастерские.

Фотографии предоставлены организаторами.