01.08.2017 01:42

Компания «Кашемир и шелк» открыла бутик Brunello Cucinelli в московском ТЦ «Времена года», сообщает пресс-служба организации.

В галерее «Времена Года» в Москве начал работать бутик Brunello Cucinelli, наполненный исключительно мужскими коллекциями. Открытие магазина обеспечила компания «Кашемир и шелк».

«Новое пространство выполнено в лаконичном стиле с использованием светлых оттенков», — отметил коммерческий директор компании «Кашемир и Шелк» Сергей Вронский.

Адрес магазина Brunello Cucinelli Men: Москва, Кутузовский пр., 48, 2 этаж.

Компания «Кашемир и Шелк» основана в 1997 г. Викторией Саава и партнерами. Президент компании Виктория Саава родом из Иркутской области. В первом бутике в Москве был представлен трикотаж из Умбрии. В дальнейшем компания открыла магазины в Ростове-на-Дону, Самаре, Екатеринбурге, Иркутске и в Вене.