Новый бутик De Beers стал вторым магазином бренда в мире, выполненным в новой концепции, сообщает пресс-служба галерей «Времена года».

Бутик De Beers в галереях «Времена года» разделен на несколько ключевых зон: в центре и вдоль основного зала – витрины, где представлены ювелирные украшения из таких коллекций De Beers как: De Beers Classic, Enchanted Lotus, Talisman, Aria, Aura и многих других. В бутике также представлены коллекции высокого ювелирного искусства, такие как: Arpeggia, Swan Lake и уникальные цветные бриллианты (розового, зеленого и серого цветов).

В специально выделенном пространстве расположена VIP-зона, предназначенная для персонального обслуживания клиентов.

Компания De Beers является основателем мировой бриллиантовой индустрии. Используя мастерство обработки бриллиантов, накопленное с 1888 года, ювелиры De Beers имеют четкое понимание того, что делает бриллиант исключительным. De Beers Diamond Jewellers была создана в 2001 году как отдельное подразделение для осуществления деятельности по продаже ювелирных изделий напрямую клиентам в сегменте luxury retail (B2C).

Фотография предоставлена пресс-службой галерей «Времена года».