В новом магазине Brunello Cucinelli представлены коллекции одежды, обуви и аксессуаров бренда, сообщает пресс-служба Галерей «Времена года».

«Новое пространство выполнено в лаконичном стиле с использованием светлых оттенков. Они создают удивительное ощущение тепла и одновременно уюта», — прокомментировал открытие коммерческий директор компании «Кашемир и шелк» Сергей Вронский.

Брунелло Кучинелли – «король кашемира», как его называют в мире моды, успешный бизнесмен, доктор философии и меценат, приверженец философии гуманизма, которую он успешно воплощает в своем бизнесе. Неоднократно признавался человеком года у себя на родине в Италии. В июле 2015 года за свое умение сочетать спортивный и классический стиль стал «самым вдохновляющим дизайнером» по версии респектабельного американского мужского издания о моде MR.

Компания «Кашемир и шелк» основана в 1997 году Викторией Саава и партнерами и на сегодняшний день является одним из ведущих участников российского рынка модной одежды, обуви и аксессуаров класса люкс. В управлении компании находится 43 бутика, расположенных в пяти городах России и в столице Австрии, Вене. Среди магазинов сети «Кашемир и шелк» - монобрендовые бутики (Brunello Cucinelli, Herno, Santoni, Peserico, Les Copains), мультибрендовые магазины «Кашемир и шелк», где представлены более 60 международных брендов.

Фотографии предоставлены пресс-службой Галерей «Времена года».