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В Гюмри откроется швейная фабрика на 700 рабочих мест

29.03.2017  00:50

В Армении в Гюрми заканчивают работы по строительству швейной фабрики стоимостью 12 млн долларов, сообщает пресс-служба правительства Республики.

В Гюмри Ширакской области Армении завершается строительство швейной фабрики, которая разместилась на территории бывшей областной больницы. Предприятие принадлежит текстильной компании «Састекс».

В строительство было вложено 12 млн долларов. В результате фабрика займет 5 строений. Нужды предприятия будут обслуживать 700-800 человек. До запуска осталось завершить работы по внутренней и внешней отделке, монтажу электропроводки.

Отмечается, что 90% продукции фабрики пойдет на экспорт. 

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