Международная выставка модных товаров Fashion Access будет проходить с 29 по 31 марта 2017 года в Гонконге, сообщают организаторы.

Мероприятие посвящено презентации последних разработок в области моды и направлено на развитие деловых связей между различными представителями fashion-индустрии: поставщиками мировых брендов из более чем 25 стран и регионов, байерами, а также теми, кто в поиске профессиональных надежных производителей изделий для своего бренда.

Выставка включает около 400 стендов и групповых экспозиций. Большинство производителей – из Китая, Гонконга, Индии, Японии, Кореи, Индонезии, Пакистана, Бангладеша, Таиланда и Филиппин. Также участники смогут бесплатно посетить обучающие мастер-классы по изготовлению различных изделий и аксессуаров, посмотреть показы новых коллекций и узнать о последних модных тенденциях.

С момента запуска выставки в 1984 году, она заработала прочную репутацию торговой площадки для специалистов, занимающихся производством и продажей сумок, обуви, аксессуаров, изделий из кожи, и другими товарами. В марте 2017 года Fashion Access запускает раздел «Аксессуаров для спорта» (Sport Fashion), продолжая популярный тренд активного и здорового образа жизни.

Фотографии предоставлены организаторами.