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В Гостином дворе пройдет юбилейная выставка Chapeau

29.05.2017  11:49

Юбилейный 15-й сезон крупнейшей международной выставки головных уборов, сырья и аксессуаров Chapeau стартует 17 августа 2017 года, сообщают организаторы.

Традиционно на площадке соберутся более 200 производителей головных уборов, аксессуаров, а также меховые и кожевенные торговые марки - для презентации новых линий и коллекций своих изделий.

В 2017 году совместно с Chapeau будет работать четвертый ежегодный салон меховой и кожевенной индустрии Mosfur. В объединенной выставке примут участие не только производственные компании, но и ведущие мировые аукционные дома, презентующие ежегодно технологические новинки в обработке, окрашивании и использовании меховых элементов в повседневной и высокой моде.

На главном подиуме пройдут конкурсные показы с участием признанных и успешных модельеров, начинающих дизайнеров, студентов творческих вузов, детских театров моды, профессиональных моделей и звезд шоу-бизнеса. Кульминацией программы станет церемония награждения, на которой определятся победители и новые обладатели «Короны империи головных уборов» (в рамках выставки Chapeau) и «Короны империи меха» (в рамках салона Mosfur).

Объединенную выставку по традиции откроет премьерный показ от Дома моды Slava Zaitsev, также состоятся гала-шоу победителей главного конкурса всех 14 сезонов выставки Chapeau, презентация проекта «Звезда модельера», гала-показ «Париж – Милан – Гонконг – Москва» и многое другое.

Организатор выставки - компания «Кордон».

Фотография предоставлена организаторами.

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