В рамках fashion-марафона «Детские мечты», который состоялся 27 апреля, была представлена благотворительная всероссийская коллекция Style Dreams City, созданная детьми, сообщают организаторы.

Коллекция Style Dreams City the eyes of childrens создана специально для детей детьми из Москвы, Санкт-Петербурга, республики Крым, Кургана, Саранска, Смоленска, Кирова, Оренбурга, Липецка, Ставрополя, Тулы, Нефтекамска, Ростова-на-Дону, Владивостока, Курск, Екатеринбурга, Самары, Петрозаводска, Череповца, Сочи, Нижнего Новгорода, Нижнекамска, Белгорода, Тамбова, Новосибирска, Брянска, Волгограда, Мин.вод, Минска и Гомеля. Концепция коллекции – одежда в стиле street-casual. Главное требование Style Dreams City – это удобство и практичность. При этом учитывалась непосредственность и оригинальность детского дизайнерского взгляда на мир. Коллекция была представлена и подарена детям из приюта «Преподобной Ефросинии Московской» и «Дмитрия Донского», которые впервые вышли на подиум.

Детям из приюта, кроме представленной коллекции, подарили замечательные подарки, собранные организаторами продюсерского центра Moscow Dream, компаниями Green laboratory Little, My-Tail, «Кигуруми».

Многие известные бренды и дизайнеры откликнулись на детское творчество и решили поддержать своими моделями детский показ, были представлены 18 мировых брендов, 200 моделей из 28 регионов России: эксклюзивного официального дистрибьютора премиум сегмента компании Totallook Kids: Kenzo, Hugo Boss, Frankie Morello, BilliBlash, Little Marc Jacobs, Tool lop, Chloe, Bugatti, Carmen Beau, Silven Hich. Ведущих российских и европейских дизайнеров: My-tail, Марина Ужастова, Мария Жикривецкая, Юлия Асютина, Sweetberry, Twentytwo.

Как и бренды, известные артисты с удовольствием поддержали такой глобальный проект и вышли на подиум вместе со своими детьми и другими юными участниками. На подиум в качестве моделей в показе Lolita Zyankovskaya, Irina Sharlay, Bella Monella, Pablosky, Choupette, Bear Richi, Kenzokids, «Императорский портной», Bolero вышли: Родион Газманов, Тамара Глоба, Лариса Шахворостова, Светлана Зейналова, Наталья Лесниковская, Надя Ручка, Диана Ходарковская, Андрей Житинкин, Мария Казакова, группа «Винтаж», группа «Стрелки», вокальный проект Viva, София Фисенко и Никита Жоричев, Нателла, Вера Началова.

Фотографии предоставлены организаторами.