11.05.2017 16:24

В течение пяти дней, в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi, грузинские дизайнеры демонстрировали свои коллекции, пишет Sputnik.

Неделя Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi прошла в грузинской столице 4-8 мая. В мероприятии приняли участие более 20 дизайнеров. Показы организовывались на нескольких площадках, включая Музей современного искусства Зураба Церетели, Театр Королевского квартала, Дом писателей Грузии, отель Rooms и Tbilisi Marriott.

Открылась серия показов презентацией от Автандила Цквитинидзе (бренд Avtandil). Акцент в коллекции делался на дутые жилеты и сапоги-ботфорты. Увидели зрители и фирменные боди модельера с авторской надписью Avtandil.

Дизайнер Кети Чхиквадзе продемонстрировала коллекцию осень-зима 2018, которая уже продается в Милане, Париже и Лос-Анджелесе.

«Через два месяца полностью отправляем ее на экспорт», — рассказала автор.

Молодой бренд Situationist, основанный в 2015 году Ираклием Русадзе и Давидом Гиоргадзе, отличился использованием в коллекциях символов Грузии. На MBFWT была представлена одежда с изображением флага страны и памятника Матери Грузии.

В рамках MBFW также состоялись показы Александра Арутюнова, Liya, Anuka Keburia, Salome, Ria Keburia Gallery, Vaska, Datuna, Aka Nanita, Anouki, Lalo, Diana Kvariani, Tamuna Ingorokva, George Shaghashvili, Lako Bukia, Chubika, Djaba Diassamidze, Simon Machabeli, брендов Dalood, Mach & Mach и Eloshi, дома моды Material Factory и многих др.

Хедлайнером шоу стал Bessarion.

Mercedes-Benz Fashion Week — проводимая компанией Mercedes-Benz серия международных недель моды. Площадками для организации мероприятия становятся сразу несколько стран, среди которых Россия, Германия, США, Турция, Австралия и др.