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В ГУМе начал работу обувной магазин Barracuda
11.08.2017 21:33
В Москве в главном универмаге открылся первый для России бутик итальянской обуви Barracuda, сообщает пресс-служба ГУМа.
Первый в России бутик марки Barracuda начал работу в ГУМе в начале августа. Он расположился на 2 этаже первой линии универмага.
В ассортименте магазина представлены броги, дерби, челси, лоферы и оксфорды итальянского бренда.
Итальянский бренд Barracuda основан в 1986 году. Целевая аудитория – мужская. С 2003 года бренд принадлежит компании Fabi.
Фотография с сайта компании.
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