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В ГУМе начал работу обувной магазин Barracuda

11.08.2017  21:33

В Москве в главном универмаге открылся первый для России бутик итальянской обуви Barracuda, сообщает пресс-служба ГУМа.

Первый в России бутик марки Barracuda начал работу в ГУМе в начале августа. Он расположился на 2 этаже первой линии универмага.

В ассортименте магазина представлены броги, дерби, челси, лоферы и оксфорды итальянского бренда.

Итальянский бренд Barracuda основан в 1986 году. Целевая аудитория – мужская. С 2003 года бренд принадлежит компании Fabi.

Фотография с сайта компании.

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