10.10.2017 07:21

Первый отдельный магазин «Секция» начал работу в московском ГУМе. В нем, рассказывают «Ведомости», будут представлены вещи только российских дизайнеров.

Проект «Секция» расположен на первой линии универмага и занимает два этажа. В магазине сейчас представлены 35 брендов разной стилистики, от молодежных и демократичных Outlaw и «Два мяча» до дорогой дизайнерской одежды, например Ruban, рассказал изданию проекта Илья Куснирович. Список марок не окончательный, в процессе работы магазина он будет дополняться.

Задача «Секции» шире, чем продажа одежды и аксессуаров, отметил Илья Куснирович. По его задумке, магазин должен показывать посетителям культурный контекст, в котором живут современные участники индустрии моды и искусства в России. «Конечно же, первоочередная задача «Секции» — продавать качественный товар российских дизайнеров. Развлекать и просвещать — это, безусловно, важная составляющая этого процесса, но кто сказал, что нельзя продавать, развлекая и просвещая, и кто сказал, что нельзя развлекать, продавая? Это все не взаимоисключающие вещи, а, наоборот, взаимодополняемые, и одно влияет на другое. Поэтому мы стараемся заинтересовать клиента, сделать так, чтобы ему хотелось вернуться, чтобы он чувствовал, что это не только магазин, а место, которое у него ассоциируется с правильным времяпрепровождением. Мы надеемся, что в итоге это все повлияет на продажи, потому что, как мы знаем, голосуют за идею рублем», — отметил Илья Куснирович.