13.02.2017 22:48

Конкурс на лучшее предприятие бытового обслуживания объявлен в Хабаровске. В его рамках будет определено ателье, предоставляющее наиболее качественные услуги, сообщает пресс-служба администрации города.

Специалисты отдела общественного питания и бытового обслуживания городского управления Хабаровска проводят конкурс среди организаций, предоставляющих услуги населению. Он будет проходить в нескольких номинациях: «Лучшее ателье по ремонту и пошиву швейных изделий», «Лучшая мастерская по ремонту и изготовлению ювелирных изделий», а также «Лучший салон красоты» и «Лучшая парикмахерская».

Участников будут выбирать по нескольким критериям, включая творческий подход, эстетичность и новизну используемых приемов, соблюдение всех норм, использование прогрессивных методов обслуживания и т.д. Кроме того, от конкурсантов потребуется провести презентацию предприятий.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 22 февраля в управлении торговли, питания и бытового обслуживания Хабаровска.