03.03.2017 21:36

В харабалинском центре «Вера» воспитанникам преподают навыки шитья, сообщает пресс-служба министерства социального развития и труда Астраханской области.

В харабалинском социально-реабилитационном центре «Вера» в Астраханской области для воспитанников работает швейная мастерская. В рамках программы «Рукодельница» педагоги используют особые подходы, методики и технологии, способствующие активизации творческого и познавательного потенциала детей и подростков. На занятиях девочки учатся вязать на спицах и крючком, а также приобретают опыт работы на швейной машине.

Отмечается, что трудовая деятельность в центре разнообразна, и не ограничивается швейным делом.