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В Херсонской области открылся филиал швейной фабрики «Вид»

07.08.2017  23:24

В Голой Пристани сегодня начал работу филиал херсонской швейной фабрики «Вид», сообщает городской новостной портал.

Голопристанский филиал швейной фабрики «Вид» сегодня, 7 августа, был презентован общественности. На торжественном открытии присутствовали председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев вместе со своим заместителем Андреем Балонем.

Фабрика расположена на 1,02 тыс. кв.м и включает раскройный, вышивальный, швейный цеха. В настоящий момент здесь готовы предоставить рабочие места для 62 специалистов. В дальнейшем планируется увеличить количество трудящихся до 100 и более человек.

На создание филиала затрачено 400 тыс. гривен.

Фабрика «Вид» ведет свою историю с 1927 года. Носила названия «Большевичка» и «Красень». С 2009 г. по 2013 г. не работала. Сегодня швейная фабрика «Вид» - это одно из крупнейших современных швейных предприятий Украины, площадью 5 тыс. кв.м, расположенное в центре Херсона.

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