05.05.2017 07:06

В Ингушетии планируется начать в этом году создание трех индустриальных парков. В одном из них инвестор намерен построить обувное производство, говорится в сообщении пресс-службы главы республики.

Как заявил Юнус-Бек Евкуров на заседании Народного собрания Ингушетии, на котором подводились итоги работы правительства за минувший год, строительство парков произойдет «в этом году путем привлечения внебюджетных источников и при поддержке Минпромторга России… на базе промышленных предприятий, открытых в Ингушетии совсем недавно».

В частности, подчеркнул глава республики, собственник предприятия по производству отопительных радиаторов планирует несколько дополнительных производств, которые не связаны с этой тематикой, в том числе обувное производство, и еще ряд направлений, в которых инвестор заинтересован.

Там, где есть возможность у федерального правительства, федеральный центр будет оказываться содействие через льготные займы, субсидии. Есть целый ряд мер господдержки, которые будут использоваться для развития нескольких индустриальных парков в республике.