16.12.2016 07:14

До конца 2016 года в Республике Ингушетия будет сдан в эксплуатацию целый ряд объектов образования, спорта, культуры, здравоохранения, промышленности и инженерной инфраструктуры. В их число входит швейная фабрика в селе Али-Юрт.

Готовность каждого здания, а также подготовку документов для передачи объектов балансодержателям председатель правительства РИ Руслан Гагиев обсудил на совещании, в котором приняли участие члены кабмина республики, руководители профильных министерств и ведомств, главы муниципальных образований, а также руководители подрядных организаций.

И.о. министра строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Ингушетия Л. Плиева, в частности, отметила, что предприятие «Швейное объединение «Ингушетия» находится в завершающей стадии и уже в ближайшее время начнет работу. Стоимость подготовки объекта составила около 600 млн рублей.

Работники фабрики уже освоили вязальные и швейные машины, планируется выпускать до 1,6 млн изделий в год, включая спецодежду и трикотажное белье. Число рабочих мест на предприятии вырастет с 420 до 800. В планах — пошив формы для футбольного клуба «Ангушт» из Назрани, сообщает также агентство ТАСС.