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В Ингушетии в завершающую стадию входит строительство швейной фабрики в селе Али-Юрт
16.12.2016 07:14
До конца 2016 года в Республике Ингушетия будет сдан в эксплуатацию целый ряд объектов образования, спорта, культуры, здравоохранения, промышленности и инженерной инфраструктуры. В их число входит швейная фабрика в селе Али-Юрт.
Готовность каждого здания, а также подготовку документов для передачи объектов балансодержателям председатель правительства РИ Руслан Гагиев обсудил на совещании, в котором приняли участие члены кабмина республики, руководители профильных министерств и ведомств, главы муниципальных образований, а также руководители подрядных организаций.
И.о. министра строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Ингушетия Л. Плиева, в частности, отметила, что предприятие «Швейное объединение «Ингушетия» находится в завершающей стадии и уже в ближайшее время начнет работу. Стоимость подготовки объекта составила около 600 млн рублей.
Работники фабрики уже освоили вязальные и швейные машины, планируется выпускать до 1,6 млн изделий в год, включая спецодежду и трикотажное белье. Число рабочих мест на предприятии вырастет с 420 до 800. В планах — пошив формы для футбольного клуба «Ангушт» из Назрани, сообщает также агентство ТАСС.
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