B2B проект Dressformer создал виртуальную примерочную для интернет-магазина Aliz Arin, сообщает пресс-служба выставочной компании «РЛП-Ярмарка».

Dressformer - B2B проект, который представляет из себя виртуальную примерочную, позволяющую примерить одежду на манекен, построенный по параметрам тела покупателя. Примерочная содержит виртуальные копии реальных предметов одежды, которые получаются из фотографий и лекал. Итоговый результат позволяет получить достаточно точную копию предмета одежды, которую можно рассмотреть со всех сторон в приложении. Приложение устанавливается на сайт онлайн-магазина в виде кнопки «Примерить». Примерочная рекомендует размер одежды для покупки на основе параметров тела, которые вводит покупатель. Примерка осуществляется на основе физической симуляции ткани, максимально приближенной к реальности. Это позволяет пользователю увидеть то, как конкретная одежда будет выглядеть на нем после покупки.

Кроме этого у клиента появляется возможность экономить время, повышается удобство работы с интернет-магазином. С приложением можно создавать комбинации из нескольких предметов одежды, составлять образ до деталей, включая аксессуары.

Дизайнеры в работе с приложением могут создать предпоказ новых предметов одежды, не отшивая их. Приложение позволяет использовать аудиторию для проверки предметов одежды, планируемых для внедрения в продажу. Собирая отзывы и мнения можно более уверено вносить изменения в новые коллекции. У дизайнеров есть возможность организовывать коллаборации с другими дизайнерами, подключивших к себе приложение.

Оценить достоинства виртуальной примерочной вы можете на сайте Alizarin.Fashion в разделе «Интернет-магазин»: https://alizarin.fashion/shop.

Фото предоставлено брендом Aliz Arin.