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В Иркутске обучились шитью пять участниц проекта «Мама со мной!»

17.12.2016  00:11

Пять участниц иркутского проекта «Мама со мной!» завершили обучение на курсах кройки и шитья, сообщает ИА «Телеинформ».

В Иркутске завершилось обучение участниц проекта «Мама со мной!» благотворительного фонда «Оберег». Пять женщин, попавших в сложную жизненную ситуацию, прошли курсы кройки и шитья, что позволит им теперь работать в социальной мастерской. Новоиспеченные швеи готовы брать заказы на изготовление юбок, блузок, пиджаков, а также могут осуществлять ремонт текстильных изделий.

Средства для организации мастерской при фонде «Оберег» и для обучения женщин по профессии швея выделил «Алмазный фонд». На реализацию проекта ушло 264 тыс. рублей.

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