23.02.2017 00:47

Первая в России фабрика по производству кашемировых изделий может быть открыта в Иркутской области, пишет «Интерфакс-Сибирь».

Компания Buyan LLC из Монголии заинтересована в создании фабрики кашемировой продукции в России. Это будет первое подобное производство на территории нашей страны. Президент Buyan LLC Жаргалсайхан Базарсадын ищет для реализации проекта партнеров в Иркутской области.

«Мы получили от господина Базарсадына подробный бизнес-план, изучим его в кратчайшие сроки и будем готовы предложить различные варианты размещения фабрики. Фабрика будет располагаться на территории Приангарья, и мы можем стать пилотным регионом по размещению производства подлинного кашемира в России, с использованием аутентичного монгольского сырья и современного немецкого и японского оборудования, которое закупит Buyan LLC», - рассказала гендиректор агентства инвестиционного развития Иркутской области Яна Шевченко.

Buyan LLC - крупнейший завод кашемира в Монголии с годовой производственной мощностью 600 тыс. тонн.