Новости
НачалоНовостиВ Иркутской области может появиться монгольская фабрика кашемировой продукции
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Выставка «Модный товар» пройдет в Волгограде с 28 февраля по 5 марта 2017 года Выставка обуви и аксессуаров «Сибшуз» пройдет 9-11 марта Рейтинг@Mail.ru

В Иркутской области может появиться монгольская фабрика кашемировой продукции

23.02.2017  00:47

Первая в России фабрика по производству кашемировых изделий может быть открыта в Иркутской области, пишет «Интерфакс-Сибирь».

Компания Buyan LLC из Монголии заинтересована в создании фабрики кашемировой продукции в России. Это будет первое подобное производство на территории нашей страны. Президент Buyan LLC Жаргалсайхан Базарсадын ищет для реализации проекта партнеров в Иркутской области.

«Мы получили от господина Базарсадына подробный бизнес-план, изучим его в кратчайшие сроки и будем готовы предложить различные варианты размещения фабрики. Фабрика будет располагаться на территории Приангарья, и мы можем стать пилотным регионом по размещению производства подлинного кашемира в России, с использованием аутентичного монгольского сырья и современного немецкого и японского оборудования, которое закупит Buyan LLC», - рассказала гендиректор агентства инвестиционного развития Иркутской области Яна Шевченко.

Buyan LLC - крупнейший завод кашемира в Монголии с годовой производственной мощностью 600 тыс. тонн.

Просмотров: 56
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1249 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте