12.12.2016 23:51

Три года длилось расследование, благодаря которому полиция Испании раскрыла схему по фальсификации известных брендов, пишет Noticia.ru.

Более 70 человек, входящих в преступную группировку, задержаны в Испании. Им вменяется в вину фальсификация известных брендов, в том числе одежды, обуви и аксессуаров. Расследование деятельности подпольной сети заняло три года и затронуло несколько государств. В результате было изъято 265 тыс. единиц контрафакта, стоимостью свыше восьми млн евро.

Общий оборот от незаконной деятельности группировки оценивается в 5,2 млн евро. Что касается отмытых средств, то их сумма составляет около девяти миллионов.