Новости
НачалоНовостиВ Испании изъяли подделки известных брендов стоимостью более восьми млн евро
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Предзаказ коллекций спортивной, повседневной и мужской одежды, обуви и аксессуаров сезона осень-зима 2017/18 Рейтинг@Mail.ru

В Испании изъяли подделки известных брендов стоимостью более восьми млн евро

12.12.2016  23:51

Три года длилось расследование, благодаря которому полиция Испании раскрыла схему по фальсификации известных брендов, пишет Noticia.ru.

Более 70 человек, входящих в преступную группировку, задержаны в Испании. Им вменяется в вину фальсификация известных брендов, в том числе одежды, обуви и аксессуаров. Расследование деятельности подпольной сети заняло три года и затронуло несколько государств. В результате было изъято 265 тыс. единиц контрафакта, стоимостью свыше восьми млн евро.

Общий оборот от незаконной деятельности группировки оценивается в 5,2 млн евро. Что касается отмытых средств, то их сумма составляет около девяти миллионов. 

Просмотров: 131
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1213 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2016 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте