20.04.2017 00:04

Из подпольного швейного цеха в Истринском районе изъято 112 курток с логотипами известных брендов, сообщает пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

На территории промышленной зоны в одном из ангаров села Новопетровское в Истринском районе полицейские обнаружили нелегальный цех по производству спортивных курток.

«Текстильную продукцию под известными торговыми марками производил 37-летний гражданин одной из стран Юго-Восточной Азии. В ходе осмотра производственного помещения полицейские обнаружили и изъяли 112 курток с известным товарным знаком и клише для его нанесения», - рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров».

Организатор подпольного производства может получить срок до 4 лет.