Проведение мероприятия «Счастливы вместе! Wedding-встреча Россия-Италия» запланировано на 13 марта 2017 года, сообщают организаторы.

На мероприятии будут представлены ателье высокой моды, которые хорошо известны в Италии и Европе, но еще не продают массово в России.

Программа:

9:30 - Регистрация;

9:45 - Начало программы;

10:00 – 10:30 - Приветствия официальных лиц;

10:30 – 12:25 - B2B Сессия 1;

12:30 – 13:45 - Перерыв на обед;

14:00 - B2B Сессия 2;

17:00 - Подведение итогов.

Мероприятия поддерживается следующими официальными патронатами: Почетное Консульство Российской Федерации в Анконе; «Российские соотечественники в Италии»; Ассоциация «Друзья Италии и России»; Мэрия г. Сенигалия. В сотрудничестве: BPW, Первый санкт-петербургский клуб деловых и профессионально активных женщин; CNA Федермода – Италия, Ассоциация итальянской моды.

Специальный гость – Baldinini.

Иллюстрация предоставлена организаторами.