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В итальянском городе Сенигаллия состоится «Wedding-встреча Россия-Италия»

27.01.2017  10:40

Проведение мероприятия «Счастливы вместе! Wedding-встреча Россия-Италия» запланировано на 13 марта 2017 года, сообщают организаторы.

На мероприятии будут представлены ателье высокой моды, которые хорошо известны в Италии и Европе, но еще не продают массово в России.

Программа:

  • 9:30 - Регистрация;
  • 9:45 - Начало программы;
  • 10:00 – 10:30 - Приветствия официальных лиц;
  • 10:30 – 12:25 - B2B Сессия 1;
  • 12:30 – 13:45 - Перерыв на обед;
  • 14:00 - B2B Сессия 2;
  • 17:00 - Подведение итогов.

Мероприятия поддерживается следующими официальными патронатами: Почетное Консульство Российской Федерации в Анконе; «Российские соотечественники в Италии»; Ассоциация «Друзья Италии и России»; Мэрия г. Сенигалия. В сотрудничестве: BPW, Первый санкт-петербургский клуб деловых и профессионально активных женщин; CNA Федермода – Италия, Ассоциация итальянской моды.

Специальный гость – Baldinini.

Иллюстрация предоставлена организаторами.

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