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В итальянском городе Сенигаллия состоится «Wedding-встреча Россия-Италия»
27.01.2017 10:40
Проведение мероприятия «Счастливы вместе! Wedding-встреча Россия-Италия» запланировано на 13 марта 2017 года, сообщают организаторы.
На мероприятии будут представлены ателье высокой моды, которые хорошо известны в Италии и Европе, но еще не продают массово в России.
Программа:
Мероприятия поддерживается следующими официальными патронатами: Почетное Консульство Российской Федерации в Анконе; «Российские соотечественники в Италии»; Ассоциация «Друзья Италии и России»; Мэрия г. Сенигалия. В сотрудничестве: BPW, Первый санкт-петербургский клуб деловых и профессионально активных женщин; CNA Федермода – Италия, Ассоциация итальянской моды.
Специальный гость – Baldinini.
Иллюстрация предоставлена организаторами.
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