В отеле Finis Africae прошли рабочие встречи российских экспертов в области свадебной индустрии с итальянскими ателье высокой моды для жениха и невесты, дизайнерами ювелирных украшений и представителями мест для проведения церемоний, сообщают организаторы.

Почетный Консул Российской Федерации в городе Анкона Марко Джинези обратился с приветственным словом к гостям и выразил большое одобрение подобных инициатив, которые помогают поддерживать активный диалог между Россией и Италией, способствуя развитию коммерческих отношений.

К приветствиям Консула присоединились и другие официальные лица: глава департамента экономического и коммерческого развития администрации города Сенигаллия Дженнаро Кампаниле, сотрудник Национальной Ассоциации CNA Федермода Лучия Трента и владелец известной итальянской компании Алессандра Балдинини, которая представила вниманию гостей новую коллекцию обуви и сумок для торжественных мероприятий.

Организатором встречи выступила компания A.C.O. s.c., находящаяся в регионе Марке и специализирующаяся на предоставлении маркетинговых услуг на рынке русскоговорящих стран. Целью мероприятия было знакомство российских специалистов свадебного сегмента с потенциальными итальянскими партнерами, среди которых ателье высокой свадебной и вечерней моды Vittoria Bonini г. Болонья, Creazioni Maria Pia г. Тревизо, Rocchini Cerimonia г. Ареццо, Sartoria La Farfalla г. Пиза, Laura Conti г. Анкона, а также эксклюзивные места для проведения свадеб, такие как комплекс Кастел Монастеро в Тоскане и усадьба С.Антонио в Лацио, Giovanna Gori Свадебная фотография.

Во время заседания круглого стола обсуждалась возможность привлечения внимания свадебной индустрии к вопросам защиты окружающей среды в рамках проведения Года экологии в России и необходимость взглянуть на производство одежды и места проведения церемоний с этой точки зрения.

Большую поддержку инициативе оказало ателье Follemente Sposa г. Модена.

Фотография предоставлена организаторами.