12.07.2017 07:10

XII российский фестиваль моды «Плес на Волге. Льняная палитра» состоится 14-16 июля в Плесе Ивановской области, говорится в сообщении администрации региона.

«Это единственный в России летний фестиваль моды, на который ежегодно съезжается более 1 тыс. участников из городов России, стран ближнего и дальнего зарубежья, а также немало туристов, зрителей, гостей, аналитиков моды, журналистов. В этом году мы ожидаем не менее 5 тыс. человек», - сообщила заместитель председателя областного правительства Светлана Давлетова на пресс-конференции в ивановском пресс-центре «Интерфакса».

Бюджет фестиваля складывается из средств бюджета области и спонсорской поддержки. В этом году из казны региона выделено 5 млн рублей на проведение фестиваля, а также «Текстильного салона», запланированного на осень, подчеркнула зампред правительства.

Тема фестиваля в этом году - «Национальный стиль в современном костюме». Как подчеркнула Светлана Давлетова, главная цель форума моды - популяризация через одежду исторического и культурного наследия России, содействие формированию самобытного национального стиля в моделировании одежды.





По словам директора клуба «Деловая женщина», являющегося организатором мероприятия, Светланы Разиной, в этом году на фестивале будет показано 42 коллекции. Их представят модельеры из трех городов Белоруссии - Орши, Пинска и Могилева, а также из Донецка (самопровозглашенная Донецкая народная республика).





Российские коллекции на фестивале представят модельеры из Москвы, Саранска, Новороссийска, Иваново, Вологды, а также из Коломны и деревни Желябино (Московская область), Семенова (Нижегородская область), Вязников (Владимирская область), Кинешмы, Приволжска и Шуи (Ивановская область). «Показ этих коллекций уже включен в конкурсную программу, однако мы ожидаем приезда модельеров и дизайнеров из Казахстана, Смоленска, Ставрополя и Севастополя», - пояснила Светлана Разина.





В рамках «Льняной палитры» пройдет конкурс детских театров моды в номинациях «Мое летнее платье» и «В стиле эко», на котором свои коллекции покажут юные дизайнеры и модельеры из восьми городов Ивановской области, Москвы и Ростова Ярославской области.





Гости Плеса смогут посетить выставку «Вологодское кружево» и персональную выставку Народного художника СССР Аркадия Пластова, а также будет организован семинар модельеров и дизайнеров на тему «Интерпретация традиций в современном костюме». Помимо этого, запланирован показ участниками подлинных комплектов народного костюма своего региона, при этом будут привлечены исполнители из народных ансамблей.





Вечером 15 июля состоится гала-показ победителей конкурсной программы и праздничный показ коллекции Вячеслава Зайцева «Искусство. Творчество. Духовность», приуроченной к 35-летию его дома моды и 25-летию клуба «Деловая женщина».





«Модельерам, занявшим призовые места, обладателю гран-при фестиваля детских театров моды, победителю конкурса «Национальный сувенир» и представителям Feshion-индустрии будут вручены символы «Льняной палитры» «Серебряные фениксы», выполненные ювелирами завода «Красная Пресня» ивановского города Приволжск», - подчеркнула директор клуба «Деловая женщина».







