25.05.2017 06:53

Служба занятости населения Ивановской области проводит единую декаду по трудоустройству граждан в сфере текстильной и легкой промышленности «Навстречу рабочей профессии», говорится в сообщении администрации региона.

В рамках декады уже состоялась ярмарка вакансий для выпускников профессиональных образовательных организаций в Ивановском колледже легкой промышленности. В дальнейшем запланировано проведение новых специализированных ярмарок вакансий, презентаций, форумов, конкурсов профессионального мастерства, встреч с представителями трудовых династий и экскурсий на предприятия.





Как отметили в комитете Ивановской области по труду, проведение подобных мероприятий позволит сократить кадровую потребность региона в работниках текстильной и легкой промышленности, а будущим выпускникам поможет в выборе профессии. По словам заместителя председателя правительства области Ирины Эрмиш, в настоящее время на региональном рынке труда сохраняется высокая потребность в работниках текстильной и легкой промышленности. «В банке данных службы занятости заявлено почти две тысячи вакантных мест в этой отрасли. Наиболее востребованная рабочая профессия - швея», - отметила она.



