28.04.2017 07:11

Арбитражный суд Ивановской области начал процедуру банкротства компании «Унитек», которое до мая прошлого года называлось «ПК «Нордтекс».

Как сообщает региональное издание newsplot со ссылкой на материалы ведомства, на предприятии введено наблюдение. Ранее этот «Унитек–Нордтекс» уже признавался банкротом, но процедура была отменена. Во второй раз, похоже, признать банкротом по иску компании «Самтекс» предприятие получилось. На сегодняшний день сумма долга компании перед кредиторами составляет 18 млн рублей.

Обе компании входят в группу «Нордтекс», которую контролирует бывший ивановский сенатор Юрий Яблоков («Родники-Текстиль», индустриальный парк «Родники» и т. д.).