09.11.2017 07:14

Как заявил председатель комитета Ивановской областной думы по экономическому развитию Роман Ефремов, в регионе назрела проблема подготовки квалифицированных кадров для предприятий легкой промышленности.

С данным заявлением чиновник выступил на экспертном совещании рабочей группы «Честная и эффективная экономика» центрального штаба Общероссийского народного фронта в Москве.

В числе обсуждаемых тем, сообщается на сайте ивановской областной думы, была Стратегия развития легкой промышленности до 2025 года (далее - Стратегии), концепция рынка FashionNet Национальной технологической инициативы, а также подготовка новых кадров для сектора.

«Сегодня многие инвестиционные проекты задыхаются по причине отсутствия грамотных рабочих, инженерно-технического персонала, - отметил Роман Ефимов. - В частности, ивановские предприятия, привозя высокотехнологичное импортное оборудование, сразу сталкиваются с проблемой обучения специалистов, способных его обслуживать». По его словам, для работы на текстильных станках иногда приходится переучивать автослесарей и людей других непрофильных профессий.

Высшие и средние специальные учебные заведения, считает Роман Ефремов, в настоящее время не ведут прием по многим актуальным специальностям, что является серьезным барьером для развития легкой промышленности в стране. Для преодоления проблемы, считает он, нужно подготовить реестр перспективных специальностей и разработать государственную программу, которая во взаимодействии с заинтересованным бизнесом помогла бы восполнить эти пробелы.