10.05.2017 07:10

Собственник «Кластерной текстильной корпорации «Иврегионсинтез» назначил генеральным директором предприятия Илью Некрасова.

Как пишет издание «Иваново», ранее Некрасов работал в Подмосковье. На новом посту он сменил заместителя председателя Ивановской городской думы Игоря Клыгина.

КТК «Иврегионсинтез» создавалось для реализации проекта строительства комбината синтетического волокна. Техническая документация, разработанная немецкими специалистами, была продана за 300 млн рублей Ивановскому полиэфирному комплексу, которому перешли все права и обязательства по реализации проекта.

Предполагалось, что «Иврегионсинтез» займется созданием индустриального парка под будущий комбинат синтетического волокна, с целью организации производств, которые частично обеспечат потребление продукции комбината.

В конце февраля 2017 года КТК «Иврегионсинтез», находившееся в собственности Ивановской области, было продано московскому предприятию «Техно-инвест». А уже в начале апреля «Техно-инвест» и «Иврегионсинтез» обратились в суд с заявлением о признании договора купли-продажи проекта строительства комбината с Ивановским полиэфирным комплексом недействительным. Судьба этого иска пока неизвестна.