|
|
В Ижевске подведены итоги конкурса портных «Белошвейка» среди учащихся
23.03.2017 00:39
В конкурсе профессионального мастерства «Белошвейка» в Ижевске приняли участие учащиеся агростроительного техникума и центра трудовой реабилитации подростков, сообщает пресс-служба администрации города.
В прошлую пятницу, 17 марта, в Ижевске прошел городской конкурс профессионального мастерства среди портных «Белошвейка». Свои таланты проявили шесть человек - учащиеся агростроительного техникума и центра трудовой реабилитации подростков.
Жюри оценивало результаты работы по пошиву фартуков из х/б ткани с отделкой, косой бейкой и тесьмой «вьюнчиком». На выполнение задания было отведено четыре часа.
По итогам конкурса призовые места заняли:
I место - Зорина Ольга - «Центр трудовой реабилитации подростков».
II место - Чибикова Екатерина - «Центр трудовой реабилитации подростков».
III место - Гамберова Евгения - «Центр трудовой реабилитации подростков».
III место - Зорина Александра - Ижевский агростроительный техникум.
В рамках конкурса прошел мастер-класс для участников мероприятия «Изготовление буф».
|© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте