23.03.2017 00:39

В конкурсе профессионального мастерства «Белошвейка» в Ижевске приняли участие учащиеся агростроительного техникума и центра трудовой реабилитации подростков, сообщает пресс-служба администрации города.

В прошлую пятницу, 17 марта, в Ижевске прошел городской конкурс профессионального мастерства среди портных «Белошвейка». Свои таланты проявили шесть человек - учащиеся агростроительного техникума и центра трудовой реабилитации подростков.

Жюри оценивало результаты работы по пошиву фартуков из х/б ткани с отделкой, косой бейкой и тесьмой «вьюнчиком». На выполнение задания было отведено четыре часа.

По итогам конкурса призовые места заняли:

I место - Зорина Ольга - «Центр трудовой реабилитации подростков».

II место - Чибикова Екатерина - «Центр трудовой реабилитации подростков».

III место - Гамберова Евгения - «Центр трудовой реабилитации подростков».

III место - Зорина Александра - Ижевский агростроительный техникум.

В рамках конкурса прошел мастер-класс для участников мероприятия «Изготовление буф».