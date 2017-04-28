В «Измайлово Concert Hall» выберут «Мисс Синергия 2017»

Финал Всероссийского конкурса красоты и таланта «Мисс Синергия 2017» пройдет в «Измайлово Concert Hall» 19 мая, сообщают организаторы.

За почетное звание будут бороться 10 самых талантливых студенток и сотрудниц Университета «Синергия», а также победительницы конкурсов красоты регионов РФ.

В состав жюри и приглашенных гостей вошли руководитель по маркетингу, диджитал и коммуникациям MTV Россия Дмитрий Сандал, российский телеведущий Павел Раков, исполнительный директор Университета «Синергия» Вадим Лобов, а также собственники крупных российских компаний, руководители fashion-индустрии и представители шоу-бизнеса. Во время финала выступит Денис Майданов, заслуженный артист РФ и многократный обладатель премий «Золотой граммофон», «Песня года» и «Шансон года» и Анна Боронина, экс-солистка «23:45», обладательница премий «Золотой граммофон» и «Песня года».

Гостей вечера ждет светодиодное шоу, представление с творческими номерами участниц, дефиле, сюрпризы и подарки от партнеров, среди которых представители фитнес-индустрии, модельных агентств и других обязательных участников индустрии моды.

Посмотреть на борьбу за главный приз – звезду, украшенную 59 бриллиантами, можно будет 19 мая в 18:30, в концертном зале Измайлово, вход на мероприятие свободный.

Иллюстрация предоставлена организаторами.