Финал Всероссийского конкурса красоты и таланта «Мисс Синергия 2017» состоялся в «Измайлово Concert Hall» 19 мая, сообщают организаторы.

За почетный титул боролись 10 конкурсанток, среди которых были студентки Университета «Синергия», а также представительницы других вузов - победительницы региональных конкурсов красоты.

В работе жюри конкурса принял участие Заслуженный артист РФ Денис Майданов, экс-солистка DJ Smash и группы «23:45» Анна Боронина, руководитель по маркетингу, диджитал и коммуникациям MTV Россия Дмитрий Сандал, российский телеведущий Павел Раков, исполнительный директор Университета «Синергия» Вадим Георгиевич Лобов, а также собственники крупных российских компаний, представители fashion-индустрии.

Выступления конкурсанток были посвящены важным темам – семье и любви. Так, София Масленко читала стихи для своей мамы, сидящей в первом ряду, Анна Харламова и Елена Вервекина признавались в любви к Университету, а Инна Санджиева – в любви к своей родине – Калмыкии, которую она представляла на конкурсе.

Лолита Киракосова удивила зал тем, что смогла нарисовать картину за четыре минуты, Анастасия Ларева успешно комбинировала гимнастические приемы и чирлидинг, а Алена Шаповалова и Анастасия Евтюгина продемонстрировали незаурядные танцевальные способности.

«Нам, жюри, было очень непросто выбрать победительницу. Все девушки очень серьезно отнеслись к подготовке, была действительно очень высокая конкуренция. Уверен, что в следующем году этот конкурс будет проведен на еще более высоком уровне, и мы увидим настоящее шоу с постановками, к которому девушки начнут готовиться уже совсем скоро», - подчеркнул Вадим Георгиевич Лобов, исполнительный директор Университета «Синергия».

Певцу Денису Майданову состоявшееся мероприятие также понравилось: «Хочу поблагодарить участниц за то, что они, помимо того, что являются прекрасными дамами, обладают еще и разными талантами. Каждая из участниц была достойна победы. Были, например, девушки, которые прекрасно знают поэзию. Это было очень трогательно, когда они читали стихи – это не было какое-то школьное чтение на оценку, а очень искренне. Я бы даже сказал, что это был не совсем конкурс красоты – это был конкурс современных девушек, которые обладают многими прекрасными качествами».

По итогам трех этапов конкурса обладательницей серебряной звезды, украшенной 59 бриллиантами, и титула «Вице-мисс» стала Анастасия Тоницой, студентка 2-го курса факультета Менеджмента в гостиничном и ресторанном бизнесе, а почетное звание «Мисс Синергия 2017» и главную корону получила Татьяна Прокопчук, участница из города Севастополь.

Фотографии предоставлены организаторами.