23.07.2017 15:15

В техническом колледже № 24 в Москве инвалидам предлагают пройти обучение по профессии вязальщицы или швеи, сообщает пресс-служба управы района Измайлово.

Москвичам с инвалидностью предлагают получить дополнительное образование в колледже №24 в Измайлово. Курсы входят в программу проекта департамента образования Москвы «Профессиональное обучение без границ». Желающих подготовят по специальностям оператор ЭВМ, вязальщица полотна и трикотажа, швея.

Обучение производится на бюджетной основе и доступно гражданам с любым уровнем образования, а также с умственной отсталостью.