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В Измайлово инвалидов обучают профессии швеи
23.07.2017 15:15
В техническом колледже № 24 в Москве инвалидам предлагают пройти обучение по профессии вязальщицы или швеи, сообщает пресс-служба управы района Измайлово.
Москвичам с инвалидностью предлагают получить дополнительное образование в колледже №24 в Измайлово. Курсы входят в программу проекта департамента образования Москвы «Профессиональное обучение без границ». Желающих подготовят по специальностям оператор ЭВМ, вязальщица полотна и трикотажа, швея.
Обучение производится на бюджетной основе и доступно гражданам с любым уровнем образования, а также с умственной отсталостью.
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