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В Якутии все острее стоит проблема китайских подделок одежды и товаров народного промысла

17.02.2017  07:44

Якутские народные мастера озабочены проблемой роста количества китайских подделок, которые серьезно влияют на конъюнктуру рынка. Товары попадают к оптовикам и распространяются по всей республике.

Как сообщает портал yakutsk.ru, в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского в Якутске состоялась встреча народных мастеров с директором Дальневосточного филиала Российского авторского общества Андреем Куликом.

На встрече, в частности, обсуждалась проблема нарушения авторских прав. Народные мастера Якутии обеспокоены тем, что с каждым годом эта проблема касается не только производства национальной одежды, посуды и утвари, но и ювелирных украшений, хомусов, якутских ножей.

Как рассказал мастер Николай Потапов, он впервые участвовал на международной выставке в Москве в 2004 году, представив там якутские ножи. Уже в 2006-м на другой выставке он насчитал их точные копии под названием «Якут» в восьми фирмах России и СНГ.

В свою очередь, Андрей Кулик посоветовал народным мастерам декларировать свои авторские права, то есть фиксировать дату создания изделия, подробно описывая процесс и технологию изготовления, приложить к ним эскизы и т.д.

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