13.04.2017 00:26

В Якутии прошло открытие филиала компании спецодежды «Восток-Сервис», сообщает пресс-служба организации.

В среду, 5 апреля, в Якутске состоялось открытие филиала ГК «Восток-Сервис». Торжественное событие посетили партнеры компании: 3М, Ansell, Uvex, и др.

В рамках открытия гости осмотрели офис-магазин площадью 274 кв.м. и посетили дефиле моделей.

Завершилось мероприятие розыгрышем специальных призов от компании: сертификата на получение костюмов «Монблан-люкс» и «Экспедиция-люкс».

«Восток-Сервис» — это международный холдинг, имеющий зарубежные активы в Чехии, Словакии, Польше, Венгрии, Италии и Индии. Занимается производством и поставкой спецодежды, спецобуви, СИЗ, инструмента и сопутствующих услуг. В России «Восток-Сервис» имеет собственную производственную базу из восьми швейных и четырех обувных фабрик.

Компания работает на региональном рынке уже более 16 лет.