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В Якутске прошла олимпиада среди учащихся по специальности моделирование

17.03.2017  22:11

Всероссийская олимпиада профессионального мастерства среди учащихся моделированию меховых и швейных изделий завершилась в Якутске, сообщает пресс-служба Якутского колледжа технологии и дизайна.

Региональный этап всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования «Конструирование, моделирование и технология изделий из меха» и «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» прошла в Якутске.

Участие в состязании приняли студенты-модельеры Якутского технологического техникума сервиса, Якутского индустриально-педагогического колледжа и Якутского колледжа технологии и дизайна. Они прошли тестирование по теоретическим дисциплинам, а также выполнили ряд практических заданий.

Победителями стали студентки Якутского колледжа технологии и дизайна Дарья Устинова и Зоя Петрова.

Они будут представлять свой регион в Горно-Алтайске, где пройдет общероссийский этап олимпиады.

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