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В Ялте прошла Crimean Fashion Week

17.07.2017  22:37

На первой неделе моды в Крыму представили 10 коллекций российских и местных дизайнеров, сообщает туристический портал Республики.

Вчера, 16 июля, в Ялте прошла первая официальная неделя моды в Крыму. Местом проведения событий стала терраса ресторана «Чайка на пляже» гостиницы «Ялта-Интурист».

В рамках показа были представлены 10 коллекций.

«Всего 10 показов. Из них 8 – дизайнерские коллекции и 2 крымских бренда – меховая фабрика «Дуэт» и бренд женской одежды AstraVita», - рассказала организатор события Лана Верина.

Дизайнеры продемонстрировали коллекции нижнего белья, купальников и спортивной одежды. Бренд AstraVita презентовал осеннюю коллекцию, а меховая фабрика»Дуэт» – яркие разноцветные меховые тапочки и шубы.

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