09.02.2017 07:00

В январе 2017 года реализация алмазов группой «Алроса» составила 358,2 млн долларов, говорится в сообщении алмазодобывающей компании. Бриллиантов за указанный период было продано на 7,28 млн долларов.

По данным группы, общий объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции в январе 2017 года составил 365,4 млн долларов, на 60% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Первый месяц года в соответствии с нашими ожиданиями продемонстрировал достаточно активный спрос на алмазы практически во всех сегментах рынка. Очевидно, что алмазогранильный сектор Индии справляется с проблемами, вызванными денежной реформой в этой стране, несколько быстрее ожиданий. В настоящий момент мы склонны сохранять сдержанный оптимизм в отношении активности в мелкоразмерном, наиболее дешевом сегменте сырья»,- прокомментировал отчетность Юрий Окоемов, вице-президент АК «Алроса».

АК «Алроса», крупнейшая в мире компания по объемам добычи алмазов, ведет разведку и добычу алмазов на территории Республики Саха (Якутия), Архангельской области и Африканского континента. По итогам 2015 года группа сохранила мировое лидерство по объемам добычи природных алмазов на уровне 38,3 млн карат, рыночная капитализация превысила 412 млрд руб.