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В январе - июне продажи «Алросы» в денежном выражении превысили 2,497 млрд долларов

13.07.2017  07:16

АК «Алроса» опубликовала статистику по продажам алмазов и алмазного сырья в январе – июне 2017 года. В 2017 году компания планирует добыть и продать 39 млн карат алмазов.

Как говорится в сообщении компании, «Алроса» в июне 2017 года реализовала алмазов на 354,4 млн долларов, продажи бриллиантов в денежном выражении составили 10,6 млн долларов, сообщает алмазодобывающая компания.

В январе - июне продажи «Алросы» в денежном выражении превысили 2,497 млрд долларов. Общая стоимость реализованных алмазов составила 2,442 млрд долларов, бриллиантов - 54,9 млн долларов.

В 2016 году объем добычи «Алросы» составил 37,4 млн карат, продажи необработанных алмазов - 40 млн карат. Продажи необработанных алмазов в денежном выражении достигли 4,375 млрд долларов.

Позитивные показатели 2017 года в «Алросе» объяснили благоприятной конъюнктурой рынка алмазного сырья.

На структуре продаж при этом сильно сказалась структура запасов на начало года с преобладанием мелкого, относительно недорого товара. «Текущую ситуацию на рынке алмазного сырья мы оцениваем как стабильную, хотя к концу июня начало сказываться сезонное снижение активности на рынке», - цитирует пресс-служба вице-президента «Алросы» Юрия Окоемова.

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