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В январе российские покупатели зарубежных интернет-магазинов столкнулись с непредвиденными трудностями

11.01.2017  07:42

Первые дни после 2017 года стали крайне волнительными для российских покупателей зарубежных интернет-магазинов. Так, передает РБК, о необходимости предоставлять скан основных страниц документа для получения заказа предупредили клиентов сразу несколько служб доставки товаров.

В числе таких компаний были интернет-магазин BoxBerry и американский магазин iHerb. Кроме того, на прошлой неделе китайская интернет-площадка AliExpress приостановила экспресс-доставку товаров в Россию по линии российской логистической компании SPSR из-за проблем с растаможиванием на границе. КНа такие же меры пошел и английский мультибрендовый магазин одежды Asos, который также работает с SPSR.

Все вышеуказанные трудности связаны с новыми правилами оформления товаров для личного пользования, введенными Федеральной таможенной службой (ФТС) России с 1 января 2017 года.

Между тем, Федеральная таможенная служба РФ сообщила, что не вводила изменения в правила оформления иностранных товаров, доставляемых экспресс-перевозчиками, говорится в сообщении таможенной службы. Служба объяснила, что она проводит плановые проверочные мероприятия, которые основываются на принципах выборочности контроля.

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